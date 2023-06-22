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الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية رئيسا للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب

السعودية
السعودية
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انتُخبت المملكة العربية السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته الـ 18.

 

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب فى العاصمة المغربية الرباط، والتي ترأس خلالها وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسرى، وفد المملكة.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المكتب التنفيذي يتولى إدارة الأعمال والاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الإعلام العرب، حيث يتم من خلاله دراسة التوصيات المرفوعة من اللجنة الدائمة للإعلام العربي وصياغة القرارات المقترح اتخاذها في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب.

 

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، ومن أبرزها تطوير العمل الإعلامى العربى المشترك، وأوجه التعاون وسبل الاستفادة من الخبرات الإعلامية، ومواكبة التحولات التقنية الحديثة، والاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب.

 

السعودية وزراء الإعلام العرب