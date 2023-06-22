العثور على 3 سجناء مشنوقين داخل سجن في الإكوادور

عرضت فضائية يورو نيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يرصد العثور على ثلاثة سجناء مشنوقين داخل سجن في الإكوادور.

قامت القوات المسلحة الإكوادورية بتفتيش سجن ريوبامبا في الإكوادور، حيث تم العثور على ثلاثة سجناء مشنوقين.

هي ليست المرة الأولى التي يعثر فيها على سجناء مشنوقين في هذا السجن، بحسب الأرقام فأن أكثر من 400 سجين لقوا مصرعهم منذ العام 2021، حيث تشن الحروب بين العصابات.

وعادة ما تنفذ القوات المسلحة حملات تفتيش تعثر خلالها على أسلحة وسكاكين ومشروبات كحولية ومخدرات وهواتف خلوية.

وأوضحت هيئة إدارة السجون الإكوادورية أنها تعرفت على السجناء وتم إرسال الجثث إلى المشرحة.

تعزو حكومة الرئيس غييرمو لاسو المجازر التي تحدث داخل السجون إلى تنافس عصابات المخدرات والحرب التي تشن بينهم