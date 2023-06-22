لأول مرة.. جامعة بنها تصنف عالميا بالتصنيف الهولندي "ليدن" 2023

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تصنيف الجامعة لأول مرة فى التصنيف الهولندى "ليدن" (CWTS Leiden University لعام 2023.

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن جامعة بنها طهرت وللمرة الأولى ضمن 1411 جامعة حول العالم شملهم التصنيف الهولندي هذا العام.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ان الجامعة احتلت محليا الترتيب 11 ضمن 13 جامعة مصرية جرى تصنيفها هذا العام. وأفريقيا جاءت الجامعة بالمرتبة 32 وقد ساعد النشر العلمي الدولي في مجالات العلوم الفيزيائية والهندسية، العلوم الطبية والحيوية وعلوم الرياضيات والحاسب الآلي في ظهر الجامعة بهذا الاصدار من التصنيف.

وأوضح الجيزاوي أن تصنيف ليدن CWTS Leiden يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات Web of Science والتي تصدرها دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة في أعلى 1%، و5%، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية.

كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في المجلات المفتوحه والتنوع بين الجنسين، وقد ساعد على ظهور الجامعة بهذا التصنيف السياسات التي تبنتها الجامعة لدعم وتحفيز البحث العلمي والنشر الدولي من خلال العديد من البرامج.

وتستهدف الجامعة فى الفترة القادمة رفع نسب النشر العلمي للإنتاج الفكري لهيئة التدريس والباحثين فى المجلات العلمية ذات الفئة 1% و5% من قائمة المجلات العلمية بالتخصصات المختلفة لتأثير ذلك على العديد من التصنيفات الدولية للجامعة.