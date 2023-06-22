جوتيريش: الدول النامية لم تملك الموارد الكافية للتعامل مع التطورات الناجمة عن أزمة أوكرانيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن النظام المالي العالمي الحالي، الذي يدير أصولًا مالية بنحوِ 300 تريليون دولار، غير مناسب وأن الأزمات المتعددة الحاليةَ تفاقم الصدمات التي تعانيها البلدان النامية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نظام مالي عالمي غيرِ عادل.

وأضاف جوتيريش خلال كلمته أمام القمة أن الدول النامية لم تملك الموارد الكافية للتعامل مع التطورات الناجمة عن أزمة أوكرانيا.

وتهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، لإرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.

وتأمل باريس في أن يتم الاتفاق خلال القمة، على خريطة طريق لمدة 18 إلى 24 شهرا المقبلة، مع توحيد الجهود العالمية طوال عام 2023 بشأن التمويل، وذلك في قمة قادةِ مجموعةِ العشرين في الهند.

كما من شأن هذه القمة تمهيد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 فيما يتعلق بملف التمويل.