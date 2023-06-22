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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يشيد بالأنظمة التعليمية والبرامج التدريبية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة وتطوير الأداء وتحديث الصناعة وتدريب العاملين وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وكان في استقبال الوزير، الدكتور أحمد دلاّل رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق مستشار الجامعة، والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور لطفي جعفر عميد كلية العلوم والهندسة، وعدد من عميدي الكليات والأساتذة، بحضور رشا عمر مساعد الوزير، ومحمد حسونة مستشار الوزير.

وتفقد الدكتور محمود عصمت، معامل التكنولوجيا وتحويل الأفكار إلى ابتكارات، ووحدة علوم المواد وتحليل البيانات الدقيقة، ومعامل تعقيم وتنظيف الهواء، ومعامل اختبارات العينات الصناعية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ووحدة تطوير الأجهزة الطبية وقياس واختبار المواصفات.

واستمع الدكتور عصمت إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد دلاّل رئيس الجامعة حول الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة خاصة في مجال إعادة تأهيل الخريجين للوفاء بمتطلبات سوق العمل، وذلك في إطار سياسة عدم الاكتفاء بحصول الطالب على مؤهل واحد وضرورة إكساب الخريجين مهارات متعددة من خلال برامج تم اعتمادها لتحقيق هذا الهدف.

وأكد الدكتور عصمت، ضرورة أن تشمل البرامج التدريبية تقديم الحلول لمشكلات واقعية، وإعداد البرامج للتعامل مع الاحتياجات المختلفة مثل تحديث الصناعة وخفض استهلاك الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الألومنيوم والصلب، وكذلك برامج التدريب على أعمال الصيانة خاصة في خطوط الإنتاج المتقدمة، مشيرا إلى خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير خطوط الإنتاج الموجودة في الشركات التابعة.

وأشاد الدكتور عصمت بالأنظمة التعليمية والبرامج التدريبية داخل الجامعة، مشيرا إلى أهمية توقيع مذكرة للتعاون مع الجامعة للتدريب المتبادل سواء للطلاب في المصانع التابعة للوزارة أو العاملين في الشركات من خلال برامج التدريب التي تقوم بها الجامعة.

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