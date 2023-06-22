استعدادًا لعيد الأضحى.. رفع حالة الطوارئ برأس سدر

ترأس المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء القرى و القطاعات؛ استعدادا لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك وعطلة ٣٠ يونيو في حضور محمد ذكي نائب رئيس المدينة و محمد عطية سكرتير المدينة، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء برفع حالة الاستعداد القصوى بمحافظة جنوب سيناء والمدن استعدادا لاستقبال الزوار لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك و عطلة الثلاثين من يونيو.

كما أعلن رئيس المدينة استعداد المدينة بكامل طاقتها و إداراتها لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك وعطلة الثلاثن من يونيو و رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وإعداد غرف العمليات بمجلس مدينة رأس سدر لتلقي شكاوى المواطنين علي مدار الساعة بالتواصل أو الإتصال تليفونيا علي رقم ٠٦٩٣٤٠٠٢٠٦ ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى متابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال ايام العيد وضبط جميع أعمالها والتأكيد على نظافتها كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، ومتابعة أعمال التعدي على أملاك الدولة بسرعة رصد التعديات و إزالتها في المهد.

وقدم رئيس المدينة التهاني القلبية لأهالي رأس سدر و زوارها و قياداتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك و ذكري ثورة الثلاثين من يونيو.

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