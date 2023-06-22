"مياه دمياط" تطلق حملات توعوية ميدانية استعدادا لعيد الأضحى

شنت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط حملات توعية موسعه للتوعية بالحفاظ على خدمتي المياه والصرف الصحي والتنويه بعدم القاء مخلفات ذبح الاضاحي ببالوعات الصرف الصحي والتعرف بالاضرار البيئية والصحية الناتجة عن السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع شبكة الصرف الصحى وكذلك ترشيد استهلاك المياه تزامنا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك ،وفقا لتعليمات اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط وبمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك وما يرافقه من مشكلات خاصة بالصرف الصحى والمياه وحرصا على صالح المواطنين.

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وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط، بأن الحملة شملت كافة مراكز المحافظةوفقا لخطة عمل موضوعة بالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات التنفيذية بالمحافظة لانجاح الحملة وتحقيق الانتشار.

وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز ساحة المطاعم بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر لاستقبال زائريها خلال عيد الأضحى المبارك، حيث جاءت تلك الأعمال ضمن مشروع تطوير المنطقة بالكامل والتى تتضمن إحلال وتجديد الممشى و انشاء مناطق لانتظار السيارات ومسار للدراجات و مدرج ومنطقة خضراء و ساحات للمطاعم والأنشطة المتعددة.

وذكرت " المحافظ " أنه تم وضع خطة مع الجهة المنفذة لتجهيز تلك الساحة والانتهاء منها كمرحلة أولى للمشروع خلال هذا التوقيت الذى يتزامن مع دخول فصل الصيف والعيد ، وذلك لاستقبال المواطنين والزائرين ، مؤكدة أنه يجرى العمل بالمراحل الأخرى من المشروع للانتهاء منه وفقًا للخطط الزمنية والمعايير المحددة التى تتناسب مع هذه البقعة السياحية الفريدة .

واطلعت المحافظ على خطة المديريات استعدادًا للعيد ،موجهة برفع درجة التأهب بكافة الاجهزة، كما اصدرت حزمة من التوجيهات للجهات المختلفة جاء منها بالنسبة لقطاع التموين ،فقد أكدت على شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأيضا متابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق وتعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية بالسلع الأساسية واللحوم.