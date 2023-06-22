ماكرون :"نسعى لحشد الإمكانيات لمساعدة الدول التي تواجه أزمات حادة"

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الميثاق الذي تهدف إليه القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، يجب أن يحترم سيادة الدول.

وأضاف ماكرون، خلال كلمته أمام القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، اليوم الخميس:"نسعى لحشد الإمكانيات ووضع الآليات اللازمة لمساعدة الدول التي تواجه أزمات حادة"، مشيرًا إلى استهداف خفض معدلات الفقر عالميًا بالتوازي مع مكافحة تغيرات المناخ.

وتهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، لإرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال.