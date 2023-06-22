جنايات الجيزة تستكمل محاكمة المتهم بقتل طفلته في الوراق

تستكمل محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس، جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية، في منطقة الوراق بالجيزة.



وجاء بأوراق القضية أنه بتاريخ 28/9/2022 بدائرة قسم الوراق، قام المتهم الذي يدعي «حسام. س»، بقتل المجني عليها ابنته الصغيرة «مريم حسام»، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها وذلك لخلافات بينه وبين زوجته.

وبينت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، أن المتهم سولت له نفسه الخلاص من طفلته فانهال عليها ضربًا بيده، بأنَّ كال لها عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة تلك القضية التي حملت رقم 14391/2022 جنح الوراق، والمقيدة برقم 5298 /2022 كلي شمال الجيزة، لمحكمة الجنايات.