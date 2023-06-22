ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.