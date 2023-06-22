مغامر سابق يروي تجربته على متن "تيتان": نجونا من الموت بأعجوبة

استعرضت فضائية العربية تقريرا لأحد المغامرين السابقين يدعى "الان استرادا"، يروي تجربته في الغواصة "تيتان" خلال مشاركته عام 2022 بمهمة استكشافية، في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لانتهاء الاكسجين وتلاشي فرصة النجاة للراكبين الـ5 على متنها في الوقت الحالي.

وقال المكسيكي "ألان استرادا": كانت تجربة "محفوفة بالمخاطر"، فقدوا خلالها الاتصال على عمق نحو ألف متر، وكانوا "قريبين من الموت" الى أن عاد الاتصال مجددا اذ توجد مدة زمنية محددة أن لم يعد الاتصال بها يتم بعدها إعلان "فشل المهمة ".

وأضاف "الان استرادا:” وقعنا حينها على عدة أوراق لا أتذكر العدد ، تفسر كل المخاطر التي تتعرض لها بما في ذلك فقدان حياتك ونحن الذين نشارك في هذه الحملات نعلم أنها رحلة استكشافية محفوفة بالمخاطر بشكل لا يصدق ، نعلم أننا لسنا ذاهبين الى مدينة ملاهي .

ومع استمرار البحث عن الغواصة منذ أيام وسط سيناريوهات عدة خمنت ما قد حدث لها، أكد "الان" أن أهم عاملين لأي نجاة محتملة لـ"تيتان"هما توفر الأكسجين وعدم وجودها في عمق كبير.