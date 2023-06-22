المنتخب الأولمبي لكرة القدم يخوض تدريبات استشفائية بعد تجربة الكونغو

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، منح اللاعبين راحة بعد ودية الكونغو برازافيل قبل استئناف الاستعدادات الجادة للقاء النيجر المقرر له يوم الاحد المقبل فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية لكأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وتقرر خوض اللاعبين الذين شاركوا فترات كبيرة فى ودية الكونغو برازافيل تدريبات استشفائية تحت قيادة الدكتور صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي وهم: الحارس حمزه علاء واحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد اشرف واحمد كوكا ومحمود صابر وميسى وقطه واسامه فيصل ومحمد شحاته، بينما قام باقي اللاعبين بخوض تدريبات فى الجيمانيزيوم .



وتابع مستر ميكالى بنفسه هذه التدريبات الاستشفائية والبدنية التى اختتمها اللاعبون بتدريبات ترويحية فى حمام السباحة ثم المشي نحو 20 دقيقة فى الهواء الطلق على سواحل البحر رفقة د. ليوناردو مدرب الأحمال ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل، وتم عمل جلسات تدليك للاعبين قام بها محمد أحمد واحمد شوقي .