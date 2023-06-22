الزمالك ينهى استعداداته اليوم لموقعة فاركو بالكأس

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

وعقب المران الختامي اليوم سيدخل الفريق في معسكر مغلق وذلك لمزيد من التركيز على المجموعة التى ستخوض المباراة الهامة .

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، غدا الجمعة، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.

وفي الدوري هذا الموسم لم يقدم الزمالك أداء قوي في معظم المباريات، حيث يأتي الفريق حاليا في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة .