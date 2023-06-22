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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يظهر بالقميص الجديد فى أمم أفريقيا 2025

منتخب مصر
منتخب مصر
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قررت شركة الملابس الراعية لمنتخب مصر إعلان شكل التصميم الجديد لقميص الفراعنة فى بطولة أمم افريقيا 2025، بدلا من النسخة المقبلة من البطولة، المقرر إقامتها فى يناير 2024.

وطلب اتحاد الكرة من الشركة تخصيص تصميم جديد لقميص المنتخب فى البطولة المقبلة، لكن الشركة أكدت أنه سيتم الانتهاء من التصميم الجديد منتصف عام 2024 على أن يظهر به الفراعنة لأول مرة فى أمم أفريقيا 2025.

على صعيد متصل سلَّم البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول قائمة بالمنتخبات التى يريد مواجهتها فى سبتمبر المقبل، على هامش مواجهة إثيوبيا بالجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.

وتضمنت القائمة 3 منتخبات أفريقية من التصنيف الأول، حيث يريد فيتوريا احتكاك قوى بالمدارس الأفريقية المميزة، بعدما حسم تأهله رسميا لبطولة الأمم، وباتت مواجهة إثيوبيا بروفة قوية للوقوف على جاهزية المنتخب قبل الدخول فى أجواء تصفيات كأس العالم، والمقرر انطلاقها بنسبة كبيرة فى نوفمبر المقبل.

منتخب مصر الامم الافريقية بوما