سبب انخفاض درجات الحرارة رغم بداية فصل الصيف.. الأرصاد توضح

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية أو حول المعدلات رغم بداية فصل الصيف، مشيرةً إلى أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» ، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: "هناك امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزءً من أشعة الشمس على مدار اليوم، وتساعد أيضا على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "العظمى على القاهرة الكبرى سيكون ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية نهارا، وبالتالي، فإن إحساسنا بالطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار".

وأكدت، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب الأنحاء، ومن المتوقع اليوم أن نشهد نشاطا نسبيا للرياح سرعته ما بين 30 إلى 35 كم على الساعة، كما أنه ليس مثيرا للرمال والأتربة، ويساعد على تلطيف الأجواء والأجواء المعتدلة وبخاصة في ساعات المساء وفترات الليل وفترة الصباح الباكر".