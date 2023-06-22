رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المعيدات الجدد بكلية التربية الرياضية

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس المعيدات الجدد لكلية التربية الرياضية، بعد صدور قرار تعيينهن في ثلاثة اقسام بالكلية، مؤكدًا على تقديم كامل الدعم من الكلية، وحثهن على الحفاظ على مستواهن العلمي المتميز، ومواكبة التطور للارتقاء بكليتهن، وأكد على ضرورة اهتمامهن بمصلحة الطلاب والمتابعة الدائمة لهم.

كما حثهن على أن تكون رسائل الماجستير الخاصة بهن تلبى احتياجات سوق العمل وتعمل على إيجاد حلول للمشاكل المجتمعية، خاصة وأن كلية التربية الرياضية من الكليات الواعدة، التي شهدت إقبال كبير على الالتحاق بها فى السنوات الأخيرة .

كذلك، قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باستقبال الطالبات ، مقدما التهنئة لهن، وموضحاً الدور المنوط بكل منهن، سواء على مستوى البحث العلمي، أو فى الحياة المهنية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية والذي أبدى سعادته بتعيين المعيدات الجدد مؤكداً انهن سيمثلن إضافة للكلية ، كما شهد اللقاء الدكتور محمد غنيم رئيس قسم المنازلات رالرياضيات الفردية ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

ويُذكر أن المعيدات الجدد هن شروق محسن محمد (نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات الفردية)، إسراء صلاح عيد عباس( نظريات وتطبيقات الرياضات المائية)، منار السيد حسين علي (العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية للتربية الرياضية).