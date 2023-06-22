لغز القفزة المخيفة للنجم "توم كروز" في مهمة مستحيلة

كشف النجم الأمريكي توم كروز، عن كواليس القفزة الخطرة التي صورها بنفسه خلال أحداث الجزء السابع من سلسلة «مهمة مستحيلة»، موضحاً أنه أصر على أن تكون أول مشاهده في العمل.

ويظهر كروز (60 عاماً) في المشهد المقصود وهو يقود دراجة هوائية بشكل سريع فوق منحدر شاهق، ويقفز بها في الهواء، ويكمل هبوطه بالأرض بمظلة كان يحملها على ظهره.

وقال نجم الأكشن، إن سبب تصويره لهذا المشهد الخطر، هو التأكد من كونه سيصاب أم لا، فإذا أصيب فلن يُكمل تصوير الفيلم الذي تبلغ ميزانية إنتاجه 200 مليون دولار، وبالتالي كان من الأفضل حسم الأمر من البداية، وفقاً لصحيفة «دايلي ميل» البريطانية. وتابع: «لنعرف من اليوم الأول ماذا سيحدث، هل سنستمر جميعاً في التصوير أم نتراجع من البداية».



كما أوضح أنه ركز بشكل مكثف على التسلسل السينمائي الذي يتضمن دراجة نارية، وهو الذي يتطلب أقصى درجات الدقة البدنية.

وأضاف: «كنت أتدرب وكنت مستعداً لذلك، يجب على المرء أن يكون في قمة تركيزه عندما يفعل شيئاً كهذا».

يذكر أن القفزة الخطرة نفذت فوق منحدر صخري في النرويج، ضمن النسخة السابعة من فيلم «مهمة مستحيلة».

وشيّد فريق العمل جسر المنحدر المخصص للدراجة الهوائية التي قادها كروز، وكانت نهايتها عند حافة المنحدر.

وقال نجم الأكشن الأمريكي إن هذه التجربة هي الأخطر التي خاضها على الإطلاق.

يذكر أن الجزء السابع من سلسلة «مهمة مستحيلة» من المقرر طرحه في دور العرض في 12 يوليوالمقبل، مع عرض خاص بحضور توم كروز ونجوم الفيلم.