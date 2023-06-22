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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باريس تستقبل أكثر من 40 من القادة ورؤساء الدول والحكومات

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، إن العاصمة الفرنسية، باريس تستقبل أكثر من 40 من القادة ورؤساء الدول والحكومات، فضلاً عن المنظمات للعمل المدني، مشيراً إلى أن الصحف الفرنسية الصادرة اليوم تسلط الضوء بشكل كبير على القمة وأهدافها في ميثاق العمل الدولي الجديد.

وأضاف مراسل القناة، أن الرئيس الفرنسي، التقط طرف الخيط من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر كوب 27 والذي انعقد في شرم الشيخ العام الماضي، حول أزمة المناخ، موضحاً أن "ماكرون" يعمل الآن على طلبات الرئيس السيسي والخاصة بتغيرات مناخية، خاصة بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

الحرب الروسية الاوكرانية القاهرة الاخبارية رؤساء الدول والحكومات مؤتمر كوب 27