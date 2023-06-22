"رياضة دمياط" تشدد على متابعة ورقابة العاملين بمراكز الشباب والأندية

شدد الدكتور وليد الشاذلي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، على مديري الإدارات الفرعية بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية بصفة مستمرة على مختلف الهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على حسن سير العمل والانضباط داخل مراكز الشباب والأندية.

وقام الدكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية، بمتابعة مفاجئة لمراكز شباب سيف الدين وتل الكاشف إدارة السرو عزبة النيل وكفر العرب إدارة فارسكور، وذلك في إطار المتابعات الانضباطية لمراكز الشباب والأندية الرياضية بدمياط .

وأكد مدير المديرية، ضرورة الرقابة على أداء العاملين لتحقيق الانضباط وسير العمل، مشددا على معاقبة كل من يتهاون ويقصر فى عمله وعلى مكافأة من يعمل بكل جد وإخلاص واجتهاد .

ووجه الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية بتحويل العاملين بالمراكز السابقة ، للتحقيق للوقوف على عدم أسباب عدم تواجدهم في أماكن عملهم في وقت العمل الرسمى حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعناية دكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

تستعد مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة الشباب" لتنفيذ فعاليات مبادرة "يوم الخير"، مرحلة التجميع والتجهيز والتغليف وذلك من داخل مركز شباب مدينة السرو والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب" إدارة أندية الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية تحت شعار" لبسك لغيرك عيد" بمشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع بمراكز الشباب ، تتضمن المبادرة جمع الملابس وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ،للتخفيف عن كاهل الأسرة ومواجهة أعباء الحياة وتوفير المستلزمات الضرورية

تهدف المبادرة إلى إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد وتحقيق التضامن الاجتماعي من خلال الشعور بالآخرين ومحاولة إسعادهم، وهذا من منطلق الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة داخل المجتمع وتفعيل دور مراكز الشباب كمركز خدمة مجتمعه.

