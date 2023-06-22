نقل 7 مصابين في حادث تصادم بالشرقية لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي

استقبل مستشفي العاشر من رمضان الجامعي صباح اليوم الخميس، 7 أشخاص مصابين بإصابات ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي علي طريق بلبيس العاشر من رمضان أمام نقطة إسعاف مفارق العاشر.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي علي طريق بلبيس العاشر من رمضان أمام نقطة إسعاف مفارق العاشر مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفيات ابن سينا والعاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.