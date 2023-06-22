استخدام الذكاء الاصطناعي في الرواية.. أهم فعاليات مارثون مشروعات طلاب إعلام 2023

الخميس 22/يونيو/2023 - 10:31 ص

ناقشت كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم ال فاعليات مارثون مشروعات التخرج لعام 2023 وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية والدكتور محمد النشار عميد الكلية وإشراف الدكتورة ريهام الشاذلي رئيس القسم.

وقد استعرض الطلاب خلال المناقشات استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة أول رواية ذات حبكة درامية تتحدث عن خمسة شباب يحاولون فك لغز داخل مكتبة؛ ليعبروا بوابة سرية من داخل المكتبة إلى عالم آخر يسيطر عليه الإنسان الآلي بأشكال مختلفة ليعيش الشباب مغامرة داخل هذا العالم، وتستغلهم أنظمة الذكاء الاصطناعي لسرقة مشاعرهم وأحاسيسهم لأن هذا هو الشيء الذي ينقصهم للسيطرة على العالم، في النهاية استطاعوا أن يتغلبوا على هذا العالم وعادوا لعالمهم الأصلي تاركين هدفا أسمى وهو تغلب الإنسان على كل صعب وقدرته على البقاء.

كما تم كتابة رواية كاملة بالذكاء الاصطناعي باللغة الانجليزية وترجمتها إلى اللغة العربية وتكوين صور و عمل فيلم ديجيتال أيضا ببرامج الذكاء الاصطناعي

و تم تحويل الفيلم إلى قصة تفاعلية.

وفي المشروع الثاني عرض الطلاب مشروعهم عن السرطان و الذي انقسم إلى ثلاث أفكار و إنتاج إعلامي وقد قاموا بترجمة كتاب لكمال قبيسي و ترجمة لعبة حديثة “That Dragon Cancer”.

وقد قام الفريق بترجمة كتاب "رحلتي مع السرطان" للصحفي اللبناني كمال قبيسي من العربية إلى الإنجليزية الذي يتحدث فيه عن رحلته مع مرض"سرطان الحنجرة " وعن تجربته الشخصية.

وقد قام الفريق بترجمة اللعبة الروائية “that dragon, cancer” إلى اللغة العربية الفصحى و اللغة المصرية العامية؛ لتصل إلى القراء بشكل مبسط و هى لعبة حاصلة على الجائزة البريطانية للألعاب لعام ٢٠١٧ وتم إنتاجها عام ٢٠١٦ فقد صممتها عائلة انجليزية لدعم طفلهم الذى ظل يحارب سبعة أنواع من السرطان لمدة أربع سنوات حتى ودع العالم تاركا سيرته باقية و مؤثرة في حياة الناس بكل مكان في هذا العالم.

وقام أيضا بعمل دوبلاج لبعض مشاهد اللعبة حتى تصل المشاعر للقراء ، و قد أنهوا مشروع تخرجهم بإقامة حملة توعية عن السرطان على الحساب الرسمى لمستشفى ٥٧٣٥٧ وحملة شكرا وتقديرا لمن شاركوا معهم فى الحفل عبر الإنستغرام “@the_everlasting_effect” ونجحوا فى الحملتين حتى نشر لهم Gossips of cairo صورة لهم عن فكرة مشروع التخرج.

وعشقًا للمسرح، قام فريق ثالث من طلبة قسم اللغة والترجمة بترجمة إحدى مسرحيات فارس المسرح العربي المبدع القدير محمد صبحي، وهي مسرحية "خيبتنا "ويعتبر محمد صبحي هو الملهم الرئيسي لهؤلاء الطلاب لتقديم رسالتهم في محاربة سيطرة الفكر الغربي على عقول الشباب المصري.

ولم يقف دور الطلاب عند الترجمة فَحسب، بل قاموا باقتباس بعض الأفكار الرئيسية بالمسرحية وعرضها بطرق مختلفة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية من خلال وسائل إعلامية متعددة.

وعلى رأسها تمسك الطلاب بالمسرح وأهميته في توجيه الفن والثقافة؛ لذلك خلقوا مسرحًا صغيرًا للعرائس تحت اسم "Fiasco Show ".

بالإضافة إلى استخدام الإذاعة الصوتية باسم"Shabab Talk " تحت شعار "مؤثر ولا متأثر" والتي يتعرضون فيها للعديد من القضايا، مثل: الصحة النفسية للأطفال والمراهقين وتأثير الفن الإيجابي في تعديل بعض السلوكيات والأفكار السلبية ولم تتوقف الأفكار عند هذا الحد، بل صنعوا لعبة علي الموبايل تحتوي على بعض شخصيات المسرحية؛ ليتمكنوا من توصيل تلك الأفكار لأكبر قطاع من الشباب والأطفال.

ويأتي هذا المشروع في إطار محاولات هؤلاء الشباب في البدء من مكان ما لحل الازمة التي تواجههم وتواجه الأجيال القادمة؛ وهي فقدان الهوية الشخصية الهوية المصرية بسبب سيطرة الفكر الغربي على عقولهم عن طريق أساليب تكنولوجية متعددة ومختلفة، وقد أشاد الفنان القدير محمد صبحي بتجربة الطلاب وأنها سبق يبرز عبقرية وإبداع طلاب كلية اللغة والإعلام في تسليط الضوء على دور المسرح الكبير في التعبير عن مشاكل الشباب وقدرته على حلها.

وتكونت لجنة المناقشة ‎والتحكيم من الإعلامي الكبير خالد سعد كبير مذيعي التليفزيون المصري والدكتورة نسرين عبد العزيز أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بالمعهد الدولي العالي بأكاديمية الشروق ومدير وحدة التدريب وتطوير المهارات بالمعهد و الكاتب الصحفي محمد لطفي رئيس تحرير مجلة ومنصة ICTBusiness.