لحوم ودواجن وغرفة عمليات مركزية.. ننشر خطة "تموين جنوب سيناء" لعيد الأضحى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من وفرة السلع؛ تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وشكلت المديرية غرفة عمليات رئيسية برئاسة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء؛ لمتابعة الأسواق بالتنسيق مع الإدارات الفرعية المختلفة، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة ، إنه جرى توجيه جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية و المخابز و الأسواق.

وأضاف الحارون، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن مديرية التموين اعتمدت خطة استقبال عيد الأضحى المبارك على المناحي التالية:

غرفة عمليات مركزية

تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية في العاصمة طور سيناء تحت إشراف وكيل الوزارة؛ لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة برئاسة مدير كل إدارة؛ لمتابعة أي شكاوى ترد من المواطنين و العمل على حلها فورا.

توفير اللحوم الطازجة والمجمدة وجميع السلع الغذائية

توفير اللحوم الحية والمجمدة والفراخ وجميع السلع الغذائية بجميع فروع دلتا ماركات والمجمعات التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بجميع مدن جنوب سيناء، مشيرا إلى أنه موجود فعليا 27 طن لحوم مجمده برازيلى بسعر 160 جنيه للكيلو، و 7 طن فراخ 1.2 كيلو جرام زنة الفرخة الواحدة بسعر 102 جنيه للواحدة، و 195 طن أرز هندى بسعر 20 جنيه،و 62 طن أرز بلدى بسعر 25 جنيه ، و1683 كرتونة زيت خليط 800 مللى زنة العبوة بسعر 45 العبوة، و 600 كرتونة سمن زنة 700 كيلوجرام و 1.5 كيلو جرام، و300 كرتونة زيت ذرة، لافتا إلى أنه من الأسبوع الماضى يجرى التوزيع اللحوم المجمدة وكذا توافر جميع السلع بالفروع.

عجول سودانية مبردة وخراف ضأن

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه ايضا جرى فعليا خلال الأسبوعين الماضيين وصول 20 عجل سوداني مبرد بسعر الكيلو 195 جنيه بكميه قدرها 3.6 طن، وكذا 18 خراف ضأن مبردو بسعر 250 كيلو وجرى توزيعهم على المدن بالتنسيق والإشراف من رؤساء المدن .

الرقابة

وتابع: وفيما يخص أعمال الرقابة بناء أيضا على توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء جرى التنسيق مع التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك ومباحث التموين فى الاشتراك بحملات رقابية موحدة على جميع المدن للمرور على محلات الجزارة والمطاعم والمحال العامة ؛ للتأكد من جودة وسلامة المنتج المعروض لجمهور مستهلكينا من أهالينا من جنوب سيناء، لافتا إلى أن الحملات مستمرة طول طوال فترة العيد أيضا.