التحفظ على جثة فتاة مجهولة الهوية عثر عليها بمياه ترعة الإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية صباح اليوم من انتشال جثمان فتاة مجهولة الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز أبو حماد وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الاسماعيلية طريق " بلبيس- أبو حماد" أمام كوبرى واصف.

انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهرى وتبين أن الجثمان لفتاة فى منتصف العقد الثالث من العمر مجهولة العنوان والهوية.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع البلاغ لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى تحت تصرف النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه وتحديد هوية صاحبة الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية.