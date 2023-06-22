ماكرون يرأس قمة الميثاق العالمي للتمويل المالي الجديد بحضور ممثلي 100 دولة

يجتمع اليوم وغدا (22 و23 يونيو)، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في باريس مع ممثلين عن حوالي مائة دولة، بما في ذلك نحو خمسين رئيس دولة وحكومة، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، والجهات الفاعلة من المجتمع المدني والعالم الأكاديمي، بالإضافة إلى الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص، خلال قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد.

وعلم مندوب "البوابة نيوز" من مستشاري قصر الإليزيه أن القمة تهدف إلى إرساء الأسس لنظام مالي دولي متجدد، وتهيئة الظروف لصدمة تمويلية بحيث لا يضطر أي بلد للاختيار بين الحد من الفقر ومكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.

ومن ثم ستركز المناقشات فيها على التجسيد الضروري للالتزامات التي تم التعهد بها بالفعل فيما يتعلق بالتضامن الدولي، وبشأن وسائل تعبئة المزيد من الموارد العامة الميسرة واستخدامها بشكل أكثر فعالية، وعلى الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه الجهات الفاعلة الخاصة.

كما ستسهم المباحثات والمناقشات خلال هذه القمة في خلق توافق بين الشركاء، والتحضير للأحداث متعددة الأطراف المقبلة، مثل قمة مجموعة العشرين في الهند أو قمة المناخ (COP 28) في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتعين على القرارات الطموحة أن يتم اتخاذها للحفاظ على قدرة الدول الجماعية على مواجهة تحديات اليوم الكبرى.

هذا وعلى هامش القمة، ستتاح لرئيس الدولة الفرنسية الفرصة للقاء بعض نظرائه في قصر الإليزيه، لتوطيد المناقشات وتعميقها.

وتقرر وفق برنامج البروتوكول أن تعقد القمة في قصر برونجنيارت (Brongniart ) كما يلي:-

الخميس 22 يونيو

في تمام الساعة 8:55 بتوقيت باريس؛ وصول رئيس الجمهورية الفرنسية للقصر.

وفي تمام الساعة 9:00 يلقي ماكرون كلمة افتتاح القمة لاتفاق مالي عالمي جديد.

وفي تمام الساعة 10:30 صباحا تبدأ المباحثات بين رئيس فرنسا وصناديق الثروات السيادية للدول في إطار قمة تحالف الكوكب الواحد السنوية للصناديق السيادية.

وفي تمام الساعة 11:45 صباحًا، تبدأ جلسة عمل حول إعادة تحديد مهام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

جدير بالذكر أن قمة الكوكب الواحد هي مبادرة من الرئيس ماكرون التي أطلقها عام 2017 ضمن تشكيل مجموعة عمل ماسمي بـ(One Planet Sovereign Wealth Fun) التي يرمز لها اختصارا بـ(OPSW)، وتهدف إلى تسريع الجهود الدولية المالية لتحليل ومراعاة المخاطر والفرص المتعلقة بتغير المناخ وكذلك في إدارة الشركات الكبيرة، ومحافظ الأصول طويلة الأجل والمتنوعة.

تكونت مبدئيًا من ستة صناديق ثروة سيادية، وصناديق استثمارية مملوكة لدول، (أبو ظبي، الكويت ، نيوزيلندا، النرويج، المملكة العربية السعودية وقطر)، فيما بعد توسعت الصناديق السيادية. وقد نشرت مجموعة العمل هذه في يوليو 2018 إطارًا يلتزم به أعضائها. تهدف إلى الاستجابة لقضايا تغير المناخ وتستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية:

- مبدأ المواءمة الذي يهدف إلى دمج اعتبارات تغير المناخ في قرارات الاستثمار في التمويل.

- مبدأ المسؤولية الذي يشجع الشركات التي تستثمر فيها الأموال على تولي القضايا المتعلقة بتغير المناخ من خلال دمجها في حوكمتها واستراتيجيتها وإدارة المخاطر وإعداد التقارير.

- مبدأ التكامل الذي يتطلب مراعاة المخاطر والفرص المرتبطة بتغير المناخ في إدارة الاستثمارات من أجل تحسين مرونة المحافظ طويلة الأجل.

هذا ويتواصل البرنامج اليوم حيث سيستقبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه في تمام الساعة الواحدة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مأدبة غذاء.

كما يلتقي في الساعة 2:15 بسيريل رامافوسا، رئيس جنوب إفريقيا.

وفي الساعة 3:30 مساءا اجتماع ثنائي مع لس كيانج، رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية.

كما سيلتقي الساعة 4:15 مع جوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا.

وسيتم في تمام الساعة 4:45 إطلاق تحالف الأبطال لتمويل رأس المال الطبيعي من قبل رئيس فرنسا رسميا.

وفي قصر برونجنيارت سيفتح الرئيس ماكرون في تمام الساعة السادسة مساءاً الحدث الموضوعي المخصص للتحالف من أجل ريادة الأعمال.

وفي الساعة 6:15 مساء مشاركة رئيس فرنسا في جلسة عمل مع بنوك شبكة التمويل المشترك .

7:30 مساءً : اجتماع مع سابرينا إلبا ، سفيرة النوايا الحسنة للصندوق ، وألفارو لاريو ، رئيس الصندوق ، بشأن إطلاق حملة تجديد موارد الصندوق.

وفي قصر الاليزيه 8:45 مساء عشاء يقيمه رئيسة الجمهورية وسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون تكريما لرؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية والمؤسسات المالية على هامش القمة.

وأخيرا تختتم القمة غدا الجمعة 23 يونيو في قصر برونجنيارت الساعة 8:20 وصول الرئيس ماكرون.

وفي تمام الساعة التاسعة ترحيب رئيس فرنسا برؤساء الدول والحكومات المشاركين في الجلسة الختامية للقمة. التقاط الصور التذكارية

وفي الساعة 9:40 يبدأ حفل اختتام القمة لاتفاق مالي عالمي جديد.

11:30 صباحا مؤتمر صحفي مشترك لرئيس فرنسا مع ويليام روتو ، رئيس جمهورية كينيا، وجانيت يلين ، وزيرة خزانة الولايات المتحدة الأمريكية ، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي وأجاي بانجا، رئيس البنك الدولي.

وفي قصر الاليزيه الساعة 1:30 غداء عمل مع ليويز اناسيو لولا دا سيلفا ، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

3:30 مساءا لقاء ثنائي مع ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.

4:15 مساءً لقاء ثنائي مع وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

5:40 مساءً لقاء ثنائي مع محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر.

6:15 مساءً لقاء ثنائي مع فور جناسينجبي، رئيس جمهورية توغو.