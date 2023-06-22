ads
الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ادعى إصابته بالسرطان.. تفاصيل وفاة مغني بوب في ظروف غامضة

مغني البوب الكوري
مغني البوب الكوري الجنوبي تشوي سونغ بونغ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحقق الشرطة الكورية في ظروف وفاة مغني البوب الكوري الجنوبي تشوي سونغ بونغ "الغامضة"، بعدما وجه رسالة اعتذار عما وصفه بـ"أخطائه الحمقاء"، في أعقاب ادعائه كذبا بأنه مصاب بالسرطان.

وتوفي بونغ الذي اشتهر من خلال برنامج المواهب "كوريا غت تالنت"، عن عمر يناهز 33 عاما، حيث عثرت الشرطة عليه ميتا بمنزله في سول، يوم الثلاثاء.

وترجح الشرطة أن يكون مغني البوب قد أقدم على الانتحار، بعدما نشر اعتذارا هذا الأسبوع على قناته في "يوتيوب"، لادعائه الإصابة بالسرطان، والحصول على تبرعات من أشخاص تعاطفوا معه بحجة خضوعه للعلاج.
وقال بونغ في رسالته: "أعتذر بصدق لكل من عانوا من أخطائي الحمقاء. لقد ارتكبت أخطاء متكررة. قمت بإعادة كل من طلب استعادة التبرعات التي قدمها لي".

وتأتي وفاة بونغ بعد عامين من إثارته الجدل عندما أطلق حملة لجمع التبرعات من أجل علاجه، بعدما ادعى إصابته بالسرطان، ليُكشف لاحقا كذب مغني البوب.

جمع تبرعات الإصابة بالسرطان مغني البوب الكوري الجنوبي تشوي بونج تحقق الشرطة وفاة مغني