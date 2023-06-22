ختام العرض المسرحي "الحلم" بثقافة بورسعيد

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد ، مساء أمس ختام ليالي العرض المسرحي «حلم»، الذي استمر عرضه ثلاثة أيام متتالية، ضمن فعاليات الموسم المسرحي لنوادى مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

"حلم" تأليف أحمد سمير، إخراج إسلام الكفراوى، أشعار أحمد شلبي، ألحان وتوزيع المايسترو محمد نصر.

العرض مأخوذ عن قصة فتاة النفايات وتدور أحداثه حول فتاة تكره المدرسة للاستيقاظ مبكرا، ولكنها تتركها وتذهب للعم لكي تساعد جدتها ثم يظهر لها مارد يحقق حلمها ويجعلها ملكة على مملكة كبيرة و بعدها تتعرض لمشاكل وتحاول أن تحلها بمفردها و يجب عليها انقاذ المملكة بمفردها .

العرض بطولة كلارا مينا ، فارس وائل ،ملك حافظ ، محمد إسلام ، محمد الطناحي ، آسمي متولي ، حبيبة حافظ ، يوسف الشاعر ، أدهم سلامة ، محمود أشرف ، ريتاچ شريف ، لمي محمد ، مريم إسماعيل ، ريتال نصر ، عمر الطناحي .

العرض ديكور يوسف الشاعر ، همسة حسام ، غناء بلال محمد ، آلاء مجدي ، تصميم استعراضات فارس وائل ، إضاءة أندرو يسري ، مؤثرات صوتية يوسف المصري

مساعد إخراج ملك حافظ ،مخرج منفذ محمد شطا .

ويأتى العرض المسرحى "حلم " ضمن عروض نوادي مسرح الطفل،إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وقدمه إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكى وقصر ثقافة بورسعيد بإدارة الشاعر السيد السمري.

حضر العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من مهندسة الديكور نهلة مرسى، المخرج المسرحى ناصر عبد التواب، والكاتب المسرحى سعيد حجاج، ود. جيهان الملكى مدير عام فرع ثقافة بورسعيد

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