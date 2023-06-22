تحذير من الإفراط في تناولها.. تعرف على فوائد المانجو وأضرارها

تعد فاكهة المانجو ملكة فواكه فصل الصيف حيث يعشقها الجميع بجميع أنواعها وينتظرون طرحها في المحلات التجارية لشرائها بكميات كبيرة، لذا نستعرض فوائد تناول المانجو وأضرارها.

فوائد المانجو

تحتوي المانجو على المواد المضادة للأكسدة ومهمة هذه المواد حماية الجسم من المواد المسببة لسرطان القولون، والثدي، والدم، والبروستات.

تقلل المانجو من مستوى الكولسترول في الدم بسبب وجود فيتامين سي بنسبة عالية مع البكتبن، والألياف.

المانجو غنية بالبوتاسيوم الذي يعتبر عنصرا مهما من عناصر الخليّة التي تساعد على التحكّم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

تعمل المانجو على تنشيط المسامات، وتسهم في نضارة الوجه، وهو يمكن استخدامه على أيّ نوع من الجلود دون أيّ مضاعفات، وتقوم بعلاج المسامات التي تسبب حب الشباب.

تحتوي المانجو على الكثير من الفيتامينات والمواد المغذية التي تساعد الجسم على اكتماله، وفي نفس الوقت تقوم بحرق السعرات الحراريّة الإضافيّة التي يحصل عليها جسم الإنسان.

تحتوي هذه الفاكهة على خواص التنشيط الجنسي وتعرف أيضاً بفاكهة الحبّ، وتحتوي على فيتامين إي الذي يساعد على تنظيم الهرمونات الجنسية ويعزّز الدافع الجنسي.

المانجو غنية بفيتامين أ الذي يعزز قوة العين، كما أنه يحارب جفاف العين، ومقاوم لمرض العمى الليليّ.

من فوائد المانجو أنها تساعد على تحسين عملية الهضم وهي مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

يحتوي على سلسلة جيدة من الفيتامينان ك وسي وأ و25 نوعا مختلفا من الكاروتينات التي تحافظ على صحة الجسم المناعي.

تعتبر المانجو الحل الطبيعي للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم، وتزيد مستوى الحديد والكالسيوم في الجسم.

عصير المانجو يقلل حصى الكلى.

أضرار المانجو:

الإكثار والإفراط من تناول المانجو يسبب:

الإصابة بالمشاكل بالجهاز الهضمي.

تعرضك للإصابة بالإسهال لاحتوائها على كمية كبيرة من الألياف.

تعمل على زيادة نسبة الأملاح بالجسم مما يؤثر على الكلى.

تكون الدهون حول الأنف.