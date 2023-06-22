اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والعظمى 33 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،33 للعظمى 22 درجة،وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 20 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26،وعلى شمال 34 والصغرى 23 ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 27 درجة .