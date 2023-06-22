فيديو.. مقتل 31 شخصا في انفجار داخل مطعم في الصين

عرضت فضائية “يورو نيوز”، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد مقتل 31 شخصا على الأقل في انفجار داخل مطعم في مدينة ينتشوان في شمال غرب الصين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس.

وأفادت وكالة "شينخوا" الرسمية نقلا عن لجنة الحزب الشيوعي في المنطقة أن "تسرب غاز نفطي مسال تسبب بانفجار في مطعم شواء" مساء الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن سبعة أشخاص آخرين يتلقون العلاج، أحدهم في "حالة حرجة"، بينما يعاني الباقون من حروق وخدوش.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.