قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزل الأسير الفلسطيني كمال جوري في نابلس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير الفلسطيني كمال جوري في مدينة نابلس، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ويقع منزل عائلة الأسير جوري الذي تم اعتقاله في فبراير الماضي، في الطابق الثاني من بناية سكنية في منطقة شارع تل وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا، ويؤوي خمسة أشخاص.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجرا، منطقة شارع تل في نابلس، وحاصرت منزل الأسير كمال جوري، وقامت بتفجيره بعد ساعات، وسط اندلاع اشتباكات في المنطقة.

وكشف أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 165 حالة اختناق جراء الغاز السام، نقلت إحداها إلى المستشفى، كما أصيب شاب بقنبلة غاز بالقدم.