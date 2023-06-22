مساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا كانت على وشك توقيع معاهدة سلام مع موسكو "لولا الغرب"

قال مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي إن أوكرانيا كانت على وشك إبرام معاهدة "الحياد الدائم"، العام الماضي، لكن هذا القرار "لم يناسب رعاة كييف في الغرب، وتعمدوا تعطيل المفاوضات".

وأضاف ميدينكسي - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية أن "روسيا ليس بالقول، لكن بالأفعال كانت مستعدة لحل سلمي علاوة على ذلك، كانت أوكرانيا بشكل عام قريبة من مثل هذا الحل، لكن مثل هذا الحل لم يناسب الرعاة الغربيين لأوكرانيا على الإطلاق".

جاءت تصريحات ميدينسكي ردا على سؤال حول ما إذا كان يرى أنه من الضروري الإعلان عن أي من الاتفاقيات في إطار معاهدة "الحياد الدائم"، والضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي وقع عليها بالأحرف الأولى الوفد الأوكراني عقب المحادثات في اسطنبول، العام الماضي.