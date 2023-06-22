ميانمار تتعرض لهزتين أرضيتين متتاليتين تزيد شدتهما على 4 درجات

ذكر المركز القومي لرصد الزلازل في ميانمار أنه رصد هزتين أرضيتين متتاليتين في البلاد اليوم الخميس، وأن شدة كل منهما تزيد على أربع درجات بمقياس ريختر.

وأوضح المركز أنه رصد هزة أرضية بلغت شدتها 2ر4 درجة بمقياس ريختر، وأن هذه الهزة ضربت مدينة " يانجون"، وتم تسجيل مركزها عند خط عرض 40ر15 درجة وخط طول 19ر96 درجة، وعلى عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد مسافة 160 كيلومترا جنوب مدينة "يانجون".

وأضاف المركز أن هذه الهزة وقعت بفارق زمني 3 ساعات عن الهزة الأولى، التي بلغت شدتها 4ر4 درجة بمقياس ريختر، وتم تسجيلها عند خط عرض 83 ر14 درجة وخط طول 56ر96 درجة وعلى عمق 25 كيلومترا، وعلى مسافة 227 كيلومترا جنوب مدينة يانجون أيضًا.

ومع ذلك، لم ترد تقارير حتى الآن تشير إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء هاتين الهزتين.