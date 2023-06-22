بلغاريا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البلغاري، تودور تاجاريف، عن تخصيص بلاده حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال تاجاريف إن مجلس الشعب البلغاري قد قرر إمداد أوكرانيا بحزمة عسكرية جديدة، بما يلبي احتياجات القوات الأوكرانية، لكنه أوضح أنها تراعي في الوقت نفسه قدرات بلغاريا العسكرية.

وأضاف أن الحزمة الجديدة ستكون مماثلة لحزمة المساعدات الأولى من حيث حجم وأنواع الأسلحة المقدمة، مشيرا إلى أن الدفاع البلغارية تجهز الأسلحة الصالحة للاستخدام في مستودعاتها لتنقلها إلى أوكرانيا، كما ذكر أن العمر الافتراضي لهذه الأسلحة يتراوح ما بين 30 و40 عاما.

وستعرض حزمة المساعدات الجديدة على مجلس الوزراء للمصادقة عليها في المستقبل القريب، بحسب تاغاريف.

وفي بداية نوفمبر 2022، صادق البرلمان البلغاري على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، كما صادق في شهر ديسمبر على اتفاقية مشتركة بين وزارتي الدفاع البلغارية والأوكرانية حول دعم صوفيا لكييف عسكريا.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة "لعب بالنار" و"تحريض يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام"، كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.