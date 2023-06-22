قريبًا.. صدور كتاب «اعتصام المثقفين.. الطريق إلى 30 يونيو» للمخرج عصام السيد

يصدر قريبًا كتاب جديد للمخرج عصام السيد بعنوان "اعتصام المثقفين.. الطريق إلى 30 يونيو" عن دار سما للنشر والتوزيع.

وجاءت كلمة غلاف الكتاب كالتالي: ضاقت الدنيا بما رحبت على المصريين بعد حكم الإخوان، وفي مايو 2013 أعلن الدكتور هشام قنديل عن تعديل وزارى، وكان الظن أن الإخوان سيرضخون لمطالب المعارضة في ضرورة وجود وزارة ائتلافية تجري تحت ظلها انتخابات المجلس النيابي الجديد، وبالتالي فإن التعديل الوزاري كان هدفه - حسب هذا الظن - إشراك مجموعة من الوزراء المحسوبين على المعارضة حتى تقبل بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، ولكن جاء التعديل الوزاري مخيبا للآمال، فلم يضم سوى الأهل والعشيرة، وجاء ضمنهم وزير للثقافة يجيد زرع الألغام بنفسه ولنفسه.

فبدأت جموع المثقفين والفنانين في الوقوف ضده وضد مؤامرة "أخونة الدولة" وتصاعدت حركتهم لتكون رقما صعبا يقاوم بلا هوادة حتى صارت إحدى شرارات ثورة 30 يونيو.

فقد جاء هذا الكتاب يروي الأسرار الدقيقة لتلك الأيام، من خلال ما نشرته الصحف والمواقع توخيا لأقصى درجات الموضوعية، برغم مشاركة كاتبه فيها.