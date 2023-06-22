رئيس الزمالك: الجزيري مدد عقده لموسمين وجددنا للمثلوثي

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، رسميًا تمديد عقد سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق وذلك لمدة موسمين مقبلين.

وقال «منصور» في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، جددنا أيضًا عقد حمزة المثلوثي لاعب المنتخب التونسي والزمالك، بأنه لاعب مميز ورفضنا رحيله.

وأشار رئيس نادي الزمالك، إلى أن الزمالك سيبرم تعاقدات قوية في الموسم الجديد لعودة الفريق الأبيض لمنصات التتويج مرة أخرى.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، اليوم الخميس في معسكر مغلق وذلك استعدادًا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، غدا الجمعة، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.