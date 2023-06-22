تعرف على أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 22 يونيو 2023

عاودت أسعار الذهب في أسواق ومحلات الصاغة المصرية، الارتفاع من جديد بداية تعاملات اليوم الخميس 22 يونيو 2023، قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وتشير التوقعات إلى اتجاه المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع الإقراض.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 "الاكثر إقبالًا وانتشارًا في السوق المصرية "اليوم ليسجل 2150 جنيه للبيع و2170 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 24 بداية تعاملات اليوم الخميس 2457 جنيه للبيع و2480 جنيه للشراء.

أما سعر الذهب عيار 18 فسجل بداية اليوم 1843 جنيه للبيع و1860 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1433 جنيه للبيع و1447 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب "ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب "بداية تداولات اليوم الخميس إلى 17200 جنيه للبيع و17360 جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب “وتزن حوالي 31 جرامًا من الذهب ” حوالي 76417 جنيه للبيع و77128 جنيه للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم حوالي 2،457،143 جنيه للبيع، و2،480،000 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتشهد أسواق الذهب المحلية حالة من التفاؤل، بعودة الاستقرار مرة أخرى، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص مستقبل سعر الصرف وعدم تعويم سعر الدولار مرة أخرى الفترة الحالية، وهو ما أدى إلى حدوث هبوطًا حادًا في أسعار الذهب المحلية، نتيجة انخفاض الطلب الاستثماري عليه، وارتفاع حجم المعروض منه بالأسواق، بجانب هبوط سعر الأوقية عالميًا الذي لم يكن تأثيره يظهر على السوق المحلي لتخوفات من حدوث تقلبات مفاجئة في سعر الصرف.