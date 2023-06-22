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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتضى منصور يعلن تجديد عقد سيف فاروق جعفر 4 سنوات

سيف فاروق جعفر
سيف فاروق جعفر
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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تجديد عقد لاعب وسط الفريق الأول سيف فاروق جعفر صاحب الـ 24 عاما، لمدة 4 سنوات مقبلة.

ووجه مرتضى منصور، الشكر للاعب بعد تفضيل البقاء في الزمالك على الرغم من تلقيه أكثر من عرض خارجي، ووجه رئيس النادي الشكر أيضا لأمير مرتضى منصور وأحمد حسام ميدو، بعد جهودهما في التفاوض مع اللاعب.

وفضل سيف فاروق جعفر، الاستمرار ضمن صفوف الزمالك، رغم تلقي اللاعب عرضًا رسميًا من بيراميدز، بالإضافة لعرض خارجي من الدوري الإماراتي.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

مرتضى منصور سيف فاروق جعفر نادي الزمالك