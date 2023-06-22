بيراميدز يتحدى زعيم الثغر في دور الـ16 لكأس مصر

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على الاتحاد السكندري في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وتأهل بيراميدز لدور الـ16 على حساب فريق راية، بينما صعد الاتحاد السكندري على حساب السكة الحديد.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري والتي شهدت غياب رمضان صبحي وشريف إكرامي وعبدالله السعيد.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وأعلن الصربي زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز، في ثمن نهائي بطولة كأس مصر.

ويغيب عن قائمة الاتحاد، الأوغندي كيفن كيزيتو ومحمد الصالح وعمرو خليل وعبد الغني محمد وفوزي الحناوي.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان، صبحي سليمان

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، خالد صبحي، صبري رحيل، هشام صلاح، محمود علاء، السيد سالم

خط الوسط: عمار حمدي، محمد محمود، ناصر ناصر، محمد فارس، إسلام عبد النعيم، إبراهيم حسن، خالد الغندور، محمود عبد العزيز، مورو ساليفو

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، أوستن أموتو، كريستوفاو مابولولو