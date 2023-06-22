3.5 مليون دولار وامتيازات أخرى.. الأهلي يوافق على رحيل حمدي فتحي لـ«الوكرة القطري»

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على عرض نادي الوكرة القطري لضم حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وناقش مسئولو الأهلي خلال الساعات الماضية العرض القطري وتم الموافقة على رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة بعد التوصل لاتفاق مالي لضم اللاعب مقابل 3.25 مليون دولار، بجانب بعض المكافآت ونسبة إعادة بيع تصل إلى 10 ٪ كما يتضمن العقد حصول الأهلي على نسبة في حال تسجيل حمدي فتحي للأهداف، والتتويج بالبطولات مع الوكرة.

وقال مصدر بالنادي الأهلي أن حمدي فتحي سيتوجه إلى الدوحة بعد مباراة حرس الحدود للخضوع للكشف الطبي تمهيدا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي وتوقيع العقود.

وأضاف المصدر أن مسئولي الأهلي حاولوا خلال الفترة الأخيرة الضغط على حمدي فتحي للبقاء ولكن اللاعب أبلغ النادي برغبته في الرحيل وخوض التجربة الاحترافية في نادي الوكرة القطري.