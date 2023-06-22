الهدوء يسيطر على سعر الدولار بداية اليوم الخميس 22 يونيو 2023

سيطرت حالة من الهدوء على أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس 22 يونيو 2023 في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وذلك قبل ساعات عن اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري اليوم، وهو الاجتماع الرابع في النصف الأول من العام الجاري والذي يحدد فيه مصير أسعار الفائدة حتى شهر أغسطس المقبل، موعد انعقاد الاجتماع الخامس للبنك المركزي.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم 30.83 جنيه للشراء مقابل 30.93 للبيع

في بنك القاهرة، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

في بنك البركة، استقر سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وتداول سعر الدولار الأمريكي اليوم، مقابل الجنيه المصري في ميد بنك، عند 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار كما جاء في الموقع الإلكتروني في بنك سايب 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

في السوق الموازية، هبط سعر الدولار في السوق السوداء من مستويات 39 و40 جنيه إلي 35.5 جنيه للشراء و36 جنيه للبيع مما يجعله قريبا من سعر السوق الرسمي، وهو ما يعد ضربة قوية للمضاربين بالعملة الخضراء في السوق السوداء.

وعالميا.. انخفض الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية الست، ختام تعاملات يوم امس الأربعاء بعد أن جاءت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن معركة البنك المركزي المستمرة لخفض التضخم أقل تشددا من توقعات السوق

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، 0.20 %، خلال اليوم إلى 102.31.

وارتفع اليورو 0.35 % إلى 1.0956 دولار، وزادت العملة الأمريكية 0.4 بالمئة أمام الين إلى 142.015 ين مع تعرض العملة اليابانية لضغوط بعدما كرر محافظ بنك اليابان يوم الأربعاء موقف البنك المركزي المتمسك بسياسته النقدية شديدة التيسير.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2741 دولار مقتربا من أدنى مستوياته في أسبوع.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.6782 دولار في طريقه لتسجيل خسائر لليوم الرابع على التوالي.