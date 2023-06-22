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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن والمغرب يبحثان آليات التعاون في مجالات الإعلام والثقافة وسبل تفعيل اتفاقية التعاون المشترك

وزير الإعلام والثقافة
وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني
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بحث وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني مع وزير الشباب والثقافة بالمملكة المغربية محمد المهدي بن سعيد، آليات التعاون بين البلدين في مجالات الإعلام والثقافة وسبل تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، في مجالات الصحافة المكتوبة والمرئية والتدريب والتأهيل للكوادر الاعلامية اليمنية في المؤسسات المغربية.


وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقد بين الجانبين بالعاصمة المغربية الرباط، على هامش اجتماع الدورة العادية الـ 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب.
من جانبه أعرب الوزير المغربي عن استعداد بلاده للتعاون البناء وتقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسات الإعلامية والثقافية اليمنية بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مجدداً التأكيد على موقف بلاده الدائم والثابت تجاه قضية الشعب اليمني ووحدة بلاده وسلامة أراضيه.

وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني وزير الشباب والثقافة بالمملكة المغربية محمد المهدي بن سعي بحث التعاون بين البلدين