عبد الخالق عياد لـ«صالون التنسيقية»: نحتاج لتقليل عجز الموازنة سواء بزيادة الإيرادات أو تقليل المصروفات والإصلاح المالي في حاجة للعلم والشباب

قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إننا نحتاج لتقليل عجز الموازنة سواء بزيادة الإيرادات أو تقليل المصروفات، مضيفًا أن الإصلاح المالي والاقتصادي يحتاج للعلم وللشباب.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية "الدين العام".

وأضاف أن المشكلة بدأت منذ عام ١٩٦٠ بتملك الدولة لوسائل الإنتاج وعدم وجود قطاع خاص، موضحًا أن بداية الإصلاح بدأت سنة ١٩٨٠ لكن التغيير كان في المسميات فقط بتغيير مسمى قانون القطاع العام إلى قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يعمل على الأثر التشريعي لقوانين القطاع العام وقطاع الأعمال، مضيفًا أنه يجب وجود قانون واحد منظم للعملية بشكل كامل.

وأكد على أن الضرائب هي أكبر مورد سيادي للحكومة والإيرادات العامة عبارة عن أرباح الحكومة من الهيئات الاقتصادية ورسوم خدمات تقدم للمواطنين.

أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية؛ النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، هدي يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

