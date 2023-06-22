تباين أسعار العملات الأجنبية بداية اليوم الخميس 22 يونيو 2023

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل سعر صرف الجنيه المصري، ما بين الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في مستهل تعاملات اليوم الخميس 22 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار الأمريكي

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الخميس عند 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

اليورو مقابل الجنيه المصري

وسجل اليورو “العملة الأوروبية الموحدة” مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 33.66 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني، مقابل نظيره المصري، بداية تداولات اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 39.17 جنيه للشراء، 39.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الفرنك السويسري

وبلغ متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.35 جنيه للشراء، و34.50 جنيه للبيع.

ين ياباني

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.86 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري بداية اليوم، نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

الريال السعودي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم، ثبت سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.32 جنيه للشراء، و100.74 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

الريال العماني

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.10 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

الريال القطري

واستقر متوسط سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.43 جنيه للشراء، و43.62 جنيه للبيع.