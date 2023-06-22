الجيش الجزائري يلقي القبض على 42 عنصرًا إرهابيًّا

قبضت وحدات من الجيش الجزائري على 42 عنصرًا إرهابيًّا داعمًا للجماعات الإرهابية خلال أسبوع،وذلك في عمليات شنَّتها في أنحاء متفرقة من البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية -في بيان- أمس، أن قواتها أوقفت 181 مهربًا بمحافظات تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت، جنوبي الجزائر، وصادرت منهم 13 مركبة و170 من المعدات والأجهزة المتفرقة.

وفي ذات السياق، أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري الجزائري، 437 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 30 مهاجرًا كانوا على متن قوارب مطاطية وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.