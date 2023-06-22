ads
الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوروشينكو: كييف استخدمت 30% فقط من قدراتها العسكرية في الهجوم المضاد

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني السابق، بيوتر بوروشينكو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس الأوكراني السابق، بيوتر بوروشينكو، إن كييف استخدمت 30% فقط من قدراتها العسكرية في الهجوم المضاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال بوروشينكو في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "هذه فقط 30% من تشكيلاتنا المسلحة التي كانت تهدف إلى القيام بعملية هجوم مضاد".

وشدد على أن الجيش الروسي قوي بالفعل وأن لديه "خبرة قتالية فريدة".

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، بأن الهجوم المضاد يتقدم "أبطأ مما نود".

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك في 4 يونيو، حيث تركز الهجوم الرئيسي للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه من الجبهة، كما ألقت كييف بألوية قتالية دربها متخصصون في الناتو، ومسلحة بمعدات غربية في المعركة. 

وفي اجتماع مع المراسلين العسكريين في 13 يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح في أي اتجاه.

بوروشينكو الرئيس الأوكراني السابق كييف قدراتها العسكرية الهجوم المضاد