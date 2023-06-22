ضبط قائد سيارة لقيامه بطمس اللوحات المعدنية في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بطمس لوحاتها المعدنية.

بالفحص تم تحديد السيارة ومالكها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) وباستدعائه وسؤاله أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.