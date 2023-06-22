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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة لقيامه بطمس اللوحات المعدنية في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بطمس لوحاتها المعدنية.
 بالفحص تم تحديد السيارة ومالكها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) وباستدعائه وسؤاله أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

فيس بوك سيارة ملاكي بطمس لوحاتها المعدنية الشروق بالقاهرة