ضبط قائد سيارة لقيامه بطمس لوحاتها المعدنية في الإسكندرية

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بطمس لوحاتها الخلفية وتثبيت زجاج ملون بالإسكندرية.

بالفحص تم تحديد السيارة وقائدها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) وباستدعائه وسؤاله أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وباشرت النيابة العامة التحقيق.