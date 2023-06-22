وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيره الأذربيجاني

التقى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يوم أمس الأربعاء، نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، وذلك على هامش أعمال مؤتمر تعافي أوكرانيا المنعقد حاليًا في لندن.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.