ads
الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيره الأذربيجاني

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يوم أمس الأربعاء، نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، وذلك على هامش أعمال مؤتمر تعافي أوكرانيا المنعقد حاليًا في لندن.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وزير الخارجية البريطاني وزير الخارجية الأذربيجاني بحث العلاقات الثنائية