أستاذ علاقات دولية: مصر تشارك في قمة فرنسا للتمويل باعتبارها مدافع عن الدول النامية

قال حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد" بالعاصمة الفرنسية باريس، يؤكد أهمية الدور المصري في التعبير عن الدفاع عن مصالح الدول النامية، مشيرًا إلى أن مشاركة القيادة السياسية في هذا المؤتمر العالمي، تأتي باعتبارها المدافع الأول عن كل الدول النامية، ليس في القارة الأفريقية أو العالم العربي فقط، ولكن في العالم أجمع.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه القمة تهدف لإرساء قواعد نظام مالي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، بمشاركة رئيس مصر، وسط 300 رئيس ومسؤول من قادة العالم، إلى جانب كبرى المنظمات الدولية، وهذا يؤكد تأثير مصر في النظام العالمي الجديد، باعتبار أنها مؤثرة في محيطها الإقليمي والعربي والدولي.

وأكد، أن مصر استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة في سياستها الخارجية المتزنة، ودورها الفعال مع كل دول العالم، والذي يؤكد أنها تسير في طريقها الصحيح، ويوجد احترام متبادل بينها وبين الدول وفقًا للقانون الدولي.