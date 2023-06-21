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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إدارة الدواء الأمريكية تجيز عقارين للسكري لدى الأطفال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن اكتشاف عقارين لاستخدامهما في الأطفال  لسن 10 أعوام وما فوق لعلاج السكري من النوع 2، وتم استخدام هذين العقارين من قبل لعلاج البالغين المصابين بالسكري لسنوات.

وأفاد بيان مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "توفر هذه الموافقة خيارات علاجية إضافية تشتد الحاجة إليها للأطفال المصابين بالسكري من النوع 2".

وزادت حالات السكري من النوع 2 لدى الأطفال في الولايات المتحدة بنسبة 4.8% سنويًا منذ 2002 حتى 2015.

ونال الموافقة دواء "جاردياناس" الذي يحتوي على مكون علاجي نشط هو "إمباجليفلوزين"، بالإضافة الي دواء "سينجاردي" الذي يحتوي على مزيج من إمباجليفلوزين وهيدروكلوريد الميتفورمين، وفقا لموقع "هيلث داي".

وتم اختبار المادة الفعالة النشطة في العقارين في تجربة عشوائية شملت 157 مريضا لمدة 26 أسبوعا.

وأظهرت النتائج أنه بعد 26 أسبوعا انخفض الهيموجلوبين A1c، الذي يقاس به متوسط السكر في الدم، بنسبة 0.2% مقارنة بمتوسط زيادة بلغ 0.7% لدى المرضى الذين تناولوا دواء وهميا.

وعادة لا ينصح باستخدام هذه الأدوية لمرضى السكري من النوع الأول، بسبب ما تسببه من زيادة في خطر الإصابة بالحمض الكيتوني السكري، أو لمن يعانون من مشاكل حادة في الكلى.

وشملت الأثار الجانبية للعقارين التهابات المسالك البولية والالتهابات الفطرية للإناث، والإسهال والغثيان واضطراب المعدة.

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